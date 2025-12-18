В Башкирии прошел конкурс «Моя семья платит налоги вовремя»

Более 2,5 тыс. школьников приняли участие в республиканском конкурсе «Моя семья платит налоги вовремя». Он проводится в регионе второй год по инициативе регионального управления Федеральной налоговой службы и Уфимского регионального методического центра по финансовой грамотности.