В Башкирии прошел конкурс «Моя семья платит налоги вовремя»

Более 2,5 тыс. школьников приняли участие в республиканском конкурсе «Моя семья платит налоги вовремя». Он проводится в регионе второй год по инициативе регионального управления Федеральной налоговой службы и Уфимского регионального методического центра по финансовой грамотности.
Учащиеся образовательных учреждений представили творческие работы: рисунки «Моя семья платит налоги вовремя» и сочинения на тему «Почему важно платить налоги». По итогам конкурса победителей пригласили на награждение в налоговые инспекции. После поздравлений гости познакомились с работой налоговой системы.