В конкурсе «Экспортер года-2020» могут принять участие предприятия Башкирии

Предприятия Башкирии смогут принять участие в региональном конкурсе «Экспортер года». Стартует прием заявок уже в следующий вторник, 25 февраля. У участников будет ровно месяц оформить и подать заявку на участие.

По словам организаторов, конкурс направлен на повышение престижа экспортной деятельности и конкурентоспособности продукции республиканских товаропроизводителей на внешних рынках. К участникам будет предъявляться ряд требований. К тому же, обязательно участие всех конкурсантов в выставочно-ярмарочных мероприятиях и международных выставках в России и за границей.

Конкурс «Экспортер года» проводится в рамках региональных проектов «Развитие экспорта в РБ» и «Развитие экспорта услуг в РБ», а также национального проекта «Международная кооперация и экспорт», утверждённого майским указом Владимира Путина.

По итогам конкурса будут определены 11 победителей в 11 номинациях:

• «Экспортер года в сфере промышленности. Крупный бизнес»;

• «Экспортер года в сфере промышленности среди субъектов малого и среднего предпринимательства»;

• «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса. Крупный бизнес»;

• «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса среди субъектов малого и среднего предпринимательства»;

• «Экспортер года в сфере услуг. Крупный бизнес»;

• «Экспортер года в сфере услуг среди субъектов малого и среднего предпринимательства»;

• «Прорыв года. Крупный бизнес»;

• «Прорыв года среди субъектов малого и среднего предпринимательства»;

• «Новая география. Крупный бизнес»;

• «Новая география. Субъекты малого и среднего предпринимательства»;

• «Экспортер года в сфере высоких технологий среди субъектов малого и среднего предпринимательства».

Заявки от представителей крупного бизнеса принимаются в Госкомитет по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, д.13, 5 этаж, каб. 526.

Заявки от представителей МСП принимаются в Центр поддержки экспорта по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, д. 95, 3 этаж.

С порядком предоставления заявок можно ознакомиться С порядком предоставления заявок можно ознакомиться здесь. .