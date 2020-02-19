В Башкирии супружеская пара разбилась в аварии, оставив двух девочек сиротами

Стали известны новые подробности о семье, которая Стали известны новые подробности о семье, которая насмерть разбилась в страшной аварии. Трагедия произошла вчера, 18 февраля, на повороте в деревню Бузовьязы. Автомобиль «Фольксваген Поло», в которой находилась погибшая семья, на всей скорости врезался в грузовик. в страшной аварии. Трагедия произошла вчера, 18 февраля, на повороте в деревню Бузовьязы. Автомобиль «Фольксваген Поло», в которой находилась погибшая семья, на всей скорости врезался в грузовик.

Выяснилось, что супружеская пара везла 10-летнюю дочку в больницу в Уфу. Девочка жаловалась на частые головные боли, и в местной больнице города Кумертау родителям посоветовали отвезти ребёнка на МРТ в столицу республики. Учителя девочки сообщают, что в семье малышка не единственный ребёнок.

У погибшей семьи дома осталась 6-летняя дочка, которая пока даже не знает о страшной трагедии. 10-летняя девочка У погибшей семьи дома осталась 6-летняя дочка, которая пока даже не знает о страшной трагедии. 10-летняя девочка в тяжелом состоянии находится в Аургазинской ЦРБ, где врачи усиленно борются за её жизнь. В школе, где учится девочка, открыт денежный сбор, чтобы оказать семье погибших материальную поддержку. находится в Аургазинской ЦРБ, где врачи усиленно борются за её жизнь. В школе, где учится девочка, открыт денежный сбор, чтобы оказать семье погибших материальную поддержку.