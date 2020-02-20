В Уфе мужчина, который обвинялся в убийстве жены, найден мёртвым в суде

Сегодня, 20 февраля, из здания Уфимского районного суда пришло страшное известие. Издание «КП-Уфа» сообщает, конвойном помещении нашли тело мужчины. Погибшего обвиняли в убийстве собственной жены.

В зал суда мужчину привезли по обвинению в смерти супруги. 16 февраля между парой произошёл конфликт, во время которого супруг сильно избил свою возлюбленную. Женщина не смогла пережить полученные травмы и скончалась.

Сегодня мужчине должны были вынести наказание, но не успели. Бездыханное тело обвиняемого было найдено в здании суда. МВД по Башкирии объявили, что должна быть проведена служебная проверка, результаты которой и подскажут точную причину смерти.