В Уфе стартовал конкурс военной подготовки памяти Артура Ахметханова

В Уфе стартовал конкурс начальной военной подготовки, посвященный памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова. За звание лучших боролись более 300 кадетов. Участников соревнований приветствовал Радий Хабиров.

40 секунд. Это личный рекорд Альбины Хабибуллиной по разборке и сборке автомата Калашникова. Но перебить его или повторить не получается. Девушка волнуется – слишком большой сегодня груз ответственности. Она в качестве командира кадетского класса представляет свою школу.

Альбина Хабибуллина, ученица средней школы № 97 г. Уфы: «В кадетском классе я уже четыре года. Интересно это тем, что есть дисциплина – это первое. И, конечно же, форма, честь и, естественно, гордость».

В 161-й лицей для участия в состязаниях приехали школьники из Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска и четырех районов Башкортостана – всего 14 команд. Перед стартом соревнований кадетов поприветствовал Радий Хабиров. Конкурс начальной военной подготовки проводится в соответствии с Указом Главы республики об увековечивании памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова.

Фидалия Ахметханова, вдова Артура Ахметханова: «Благодарю вас за оказанную дань уважения. Поздравляю всех с праздником мужества, благородства и доблести».

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан: «Я очень рад, что первый конкурс начальной военной подготовки проходит в День защитника Отечества. Конечно, я счастлив, что конкурс носит имя нашего генерала, нашего земляка Ахметханова Артура Фарвазовича, который всю свою жизнь отдал служению России, служению родному Башкортостану».

Многие из этих ребят уже в юном возрасте определились, кем станут в будущем. Кто-то по окончании 11 классов поступит в военные учебные заведения и станет офицером. Закалка у них уже есть. Есть и навыки, полученные в кадетских классах.

Артём Шарафутдинов, ученик срденей школы №116 г. Уфы: «Навыки первичной военной подготовки, много что познаем. Разные основы безопасности, техники безопасности, спасения».

Сергей Черепанов, главный судья конкурса: «Я вам скажу честно: большая часть из этих ребят, которые принимают здесь участие, с удовольствием пойдут служить в вооруженные силы, станут настоящими защитниками Отечества. С этими ребятами я пошел бы в разведку».