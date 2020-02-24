В Уфе стартовал конкурс военной подготовки памяти Артура Ахметханова

В Уфе стартовал конкурс начальной военной подготовки, посвященный памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова. За звание лучших боролись более 300 кадетов. Участников соревнований приветствовал Радий Хабиров.
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40 секунд. Это личный рекорд Альбины Хабибуллиной по разборке и сборке автомата Калашникова. Но перебить его или повторить не получается. Девушка волнуется – слишком большой сегодня груз ответственности. Она в качестве командира кадетского класса представляет свою школу.
В 161-й лицей для участия в состязаниях приехали школьники из Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска и четырех районов Башкортостана – всего 14 команд. Перед стартом соревнований кадетов поприветствовал Радий Хабиров. Конкурс начальной военной подготовки проводится в соответствии с Указом Главы республики об увековечивании памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова.
Многие из этих ребят уже в юном возрасте определились, кем станут в будущем. Кто-то по окончании 11 классов поступит в военные учебные заведения и станет офицером. Закалка у них уже есть. Есть и навыки, полученные в кадетских классах.
Пройтись в строевой, разобрать оружие или облачиться в костюм химзащиты – для этих ребят не в первой. Здесь собрались только те, для кого профессия защищать Родину – это обдуманный шаг, а возможно, и призвание всей жизни.