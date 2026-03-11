В Башкирии стартовал конкурс грантов на сохранение языков

Стартовал конкурс грантов Главы Башкирии на сохранение и развитие государственных языков республики. На реализацию проекта можно получить финансирование в размере до 2,5 млн рублей.

Фото №1 - В Башкирии стартовал конкурс грантов на сохранение языков

В конкурсе могут участвовать некоммерческие организации, зарегистрированные более одного года. Одна НКО может подать на участие в конкурсе не более одной заявки. Срок реализации проекта должен начинаться не ранее 1 июля 2026 года и завершаться не позднее 30 июня 2027 года.

Особенность конкурса в том, что принять в нем участие могут некоммерческие неправительственные организации, зарегистрированные не только в Башкирии, но и в других регионах России, если их проекты направлены на развитие и сохранение башкирского языка за пределами республики.

В этом году мы обновили тематики конкурса в соответствии с государственной программой сохранения и развития языков нашей республики. Поэтому особенно актуальными будут проекты, направленные на создание языковой среды для детей и молодежи – от организации этнокультурных смен с погружением в языковую среду до разработки современных пособий и игр для самых маленьких. Кроме того, 2026 год объявлен Годом единства народов России, и мы будем рады видеть инициативы, которые укрепляют межнациональное согласие через сохранение языков народов Башкортостана.

Люция Сайфуллина, генеральный директор фонда

За 6 лет проведения такого конкурса Фондом грантов Главы Башкирии поддержано 189 проектов на общую сумму 315 млн рублей. Языковые проекты реализуются ежегодно и способствуют популяризации башкирского, русского, татарского, белорусского, марийского, чувашского, мордовского, удмуртского языков с помощью новых форматов и подходов. В 2025 году победителями аналогичного конкурса стали 22 организации, в число которых вошла НКО из Челябинской области.

Прием заявок продлится до 2 апреля 17:00 по местному времени на официальном сайте грантыглавы102.рф. Также на сайте можно ознакомиться с подробной информацией о требованиях к участникам конкурса, условиях и порядке предоставления грантов. В течение приёма заявок сотрудники Фонда будут проводить индивидуальные консультации по грантовым заявкам.

Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии