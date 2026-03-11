В Башкирии стартовал конкурс грантов на сохранение языков

Стартовал конкурс грантов Главы Башкирии на сохранение и развитие государственных языков республики. На реализацию проекта можно получить финансирование в размере до 2,5 млн рублей.
В конкурсе могут участвовать некоммерческие организации, зарегистрированные более одного года. Одна НКО может подать на участие в конкурсе не более одной заявки. Срок реализации проекта должен начинаться не ранее 1 июля 2026 года и завершаться не позднее 30 июня 2027 года.
Особенность конкурса в том, что принять в нем участие могут некоммерческие неправительственные организации, зарегистрированные не только в Башкирии, но и в других регионах России, если их проекты направлены на развитие и сохранение башкирского языка за пределами республики.
За 6 лет проведения такого конкурса Фондом грантов Главы Башкирии поддержано 189 проектов на общую сумму 315 млн рублей. Языковые проекты реализуются ежегодно и способствуют популяризации башкирского, русского, татарского, белорусского, марийского, чувашского, мордовского, удмуртского языков с помощью новых форматов и подходов. В 2025 году победителями аналогичного конкурса стали 22 организации, в число которых вошла НКО из Челябинской области.
Прием заявок продлится до 2 апреля 17:00 по местному времени на официальном сайте грантыглавы102.рф. Также на сайте можно ознакомиться с подробной информацией о требованиях к участникам конкурса, условиях и порядке предоставления грантов. В течение приёма заявок сотрудники Фонда будут проводить индивидуальные консультации по грантовым заявкам.