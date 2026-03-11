В Башкирии стартовал конкурс грантов на сохранение языков

В этом году мы обновили тематики конкурса в соответствии с государственной программой сохранения и развития языков нашей республики. Поэтому особенно актуальными будут проекты, направленные на создание языковой среды для детей и молодежи – от организации этнокультурных смен с погружением в языковую среду до разработки современных пособий и игр для самых маленьких. Кроме того, 2026 год объявлен Годом единства народов России, и мы будем рады видеть инициативы, которые укрепляют межнациональное согласие через сохранение языков народов Башкортостана.

Люция Сайфуллина, генеральный директор фонда