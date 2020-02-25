В Уфе был пойман неизвестный, который прострелил глаз прохожему

23 февраля в институт глазных заболеваний был доставлен 36-летний уфимец. У мужчины была серьёзная травма глаза. Сотрудники правоохранительных органов вычислили незнакомца, который совершил нападение на мужчину с пистолетом.

Злоумышленником оказался 16-летний парень, который выстрелил в мужчину из пневматического пистолета. Известно, что у подростка завязался конфликт с незнакомым парнем. Однако свой гнев молодой парень вылил на обычного прохожего.

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Момент происшествия попал на записи видеокамер. Поэтому полицейскими оперативно был найден парень, который выстрелил в уфимца. Правонарушителя доставили в отделение полиции для дальнейшего расследования дела.

Видео: МВД по РБ.

Фото: Интернет.