«Ее супруг стал вдовцом»: стали известны подробности смерти семьи из Башкирии, которая погибла на трассе в Коми

Накануне, 25 февраля, на трассе в республике Коми произошла страшная трагедия. Легковой автомобиль «Лифан» столкнулся с бензовозом. Авария унесла жизни четырех человек, уроженцев Башкирии.

Стало известно, что семья недавно переехала в Усинск из Башкирии. 19-летняя девушка, погибшая в аварии с 46-летним отцом, 47-летней матерью и 15-летним братом, недавно вышла замуж. В Башкирию семья отправилась за оставшимися и вещами.

Все они ехали из отпуска. У погибшей девушки была свадьба, домой она возвращалась за вещами. Ее супруг стал вдовцом, сейчас он тоже летит в Усинск. Это очень страшно.

жительница Усинска

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Издание «КП-Коми» сообщает, что у погибших супругов остался 25-летний сын. По мусульманским традициям похоронить семью нужно до пятницы, поэтому транспортировать тела можно только авиатранспортом, на который неравнодушные собрали нужную сумму. Известно, что семья не доехала до дома буквально 5 километров.

Фото: МЧС по РБ. 