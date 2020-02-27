Спасатели Башкирии прокомментировали ситуацию на трассе с застрявшими машинами

Сегодня ночью на трассе Сибай-Магнитогорск застряли дестяки машин. ЧП произошло из-за непригодных для передвижения условий погоды. Спасатели республики эвакуировали людей, чьи машины оказались в плену стихии.
В поселке Старый Сибай были эвакуированы пассажиры из нескольких машин. Сообщается, что спасатели помогли мужчине с ребенком и семейной паре. Около трёх часов ночи спасатели отправились на помощь ещё восьми машинам.
26 февраля с 23:00 на данной трассе было ограничено движение для нескольких видов транспорта. Сейчас дорогу усиленно расчищают специальные машины. На данный момент ограничения на выезд сняты.