Спасатели Башкирии прокомментировали ситуацию на трассе с застрявшими машинами

Сегодня ночью на трассе Сибай-Магнитогорск застряли дестяки машин. ЧП произошло из-за непригодных для передвижения условий погоды. Спасатели республики эвакуировали людей, чьи машины оказались в плену стихии.

В поселке Старый Сибай были эвакуированы пассажиры из нескольких машин. Сообщается, что спасатели помогли мужчине с ребенком и семейной паре. Около трёх часов ночи спасатели отправились на помощь ещё восьми машинам.