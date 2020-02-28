Жителю Башкирии, который нарушил правило из-за бабушки, могут простить штраф

На этой неделе в социальных сетях появилось видео спасения пожилой женщины. Пенсионерку завалило снегом, а ей на помощь поспешил автолюбитель, которому пришлось нарушить серьёзное правило дорожного движения. За нарушение водителю предстоит выплатить крупный штраф, который, оказывается, можно оспорить.

Инцидент произошёл в Стерлитамаке 26 февраля. На пенсионерку упал снег с крыши прямо у дороги, сама подняться женщина уже не могла. На помощь бабушке поспешил мужчина, который переехал двойную сплошную и выехал на встречную полосу, что не смогли проигнорировать инспекторы ГИБДД, выписавшие мужчине штраф на 5 тысяч рублей.

Однако стало известно, что крупный штраф водитель может оспорить. В ГИБДД готовы пойти на встречу, поняв, по какой причине водителю пришлось нарушить ПДД. В соответствии с Кодексом об административных нарушениях отмена штрафа возможна, если мужчина сам обратится в отделение полиции с соответствующим заявлением.