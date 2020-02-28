В Уфе в больнице №13 опровергли слухи о радиации

Независимую экспертизу проводило у нас федеральное учреждение Центра гигиены и эпидемиологии, который неподотчетен ни Минздраву, ни самой больнице. Оно проводилось в течение всего дня. Специально проводились замеры во всех шести плоскостях относительно вот этого центра, снизу, сверху, со всех сторон относительно него, и по предварительным результатам этой экспертизы, повторной уже независимой экспертизы радиационная обстановка здесь абсолютно в норме.

Булат Гарифуллин, исполняющий обязанности главного врача больницы №13 г. Уфы