В Уфе в больнице №13 опровергли слухи о радиации

Радиации в коридорах 13-й больницы нет. Сегодня врачи медицинского учреждения опровергли появившуюся в одном из интернет-изданий информацию. На видео, которое снял очевидец, видно, что прибор показывает превышение нормы радиации рядом с кабинетом компьютерной томографии.
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Автор считает, что под угрозой оказались медицинские работники и пациенты. Однако исполняющий обязанности главного врача больницы утверждает, что помещение, где установлен аппарат КТ, полностью соответствует необходимым требованиям и никакой опасности для окружающих нет. По крайнее мере, об этом твердят результаты независимой экспертизы, проведенной три недели назад.