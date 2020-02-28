В Уфе в больнице №13 опровергли слухи о радиации

Радиации в коридорах 13-й больницы нет. Сегодня врачи медицинского учреждения опровергли появившуюся в одном из интернет-изданий информацию. На видео, которое снял очевидец, видно, что прибор показывает  превышение нормы радиации рядом с кабинетом компьютерной томографии.

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Автор считает, что под угрозой оказались медицинские работники и пациенты. Однако исполняющий обязанности главного врача больницы утверждает, что помещение, где установлен аппарат КТ, полностью соответствует необходимым требованиям и никакой опасности для окружающих нет. По крайнее мере, об этом твердят результаты независимой экспертизы, проведенной три недели назад.

Независимую экспертизу проводило у нас федеральное учреждение Центра гигиены и эпидемиологии, который неподотчетен ни Минздраву, ни самой больнице. Оно проводилось в течение всего дня. Специально проводились замеры во всех шести плоскостях относительно вот этого центра, снизу, сверху, со всех сторон относительно него, и по предварительным результатам этой экспертизы, повторной уже независимой экспертизы радиационная обстановка здесь абсолютно в норме.

Булат Гарифуллин, исполняющий обязанности главного врача больницы №13 г. Уфы