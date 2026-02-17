Восточный Новый год в Уфе: традиции вьетнамской общины

17 февраля начинается празднование Нового года по восточному календарю. Вьетнамская община города Уфы также чтит традиции. Что самое важное в этом празднике и чем он отличается от нашего?

На новогоднем столе вместо оливье – баньтьинь – рисовый пирог, завёрнутый в банановые листья. По традиции в готовке праздничных блюд участвуют все члены семьи. Щедрые угощения размещают на алтаре, выражая благодарность предкам и духам.

Для представителей Азии это не просто праздник, а день, когда поколения собираются вместе. На празднике присутствуют не только те, кто одними из первых приехал в республику, но уже и их внуки.

Традиционные танцы драконов, народные песни и национальные украшения – соблюдены все праздничные каноны. Вьетнамская община существует в Башкортостане уже более 20 лет и включает в себя более тысячи иностранцев. Их ассоциация – это одна большая семья.