Ильдар Абдразаков оделся в форму ФК «Уфа» в поддержку матча

Сегодня в интернете появилось интересное фото. Ильдар Абдразаков, известный российский и башкирский оперный певец, предстал перед пользователями в форме футбольной команды «Уфа». Это приурочено к сегодняшнему матчу против «Краснодара».

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Сам оперный певец таким образом выражает радость по поводу возобновления Чемпионата России по футболу. Также Ильдар Абдразаков желает победы уфимской команде. Напомним, что матч ФК «Уфа» - ФК «Краснодар» пройдет сегодня, 1 марта, в 18:30.

Что примечательно, это не единственная поддержка уфимской команды в честь матча. Сегодня в социальных сетях появилось юмористическое видео от Алексея Modeus. В нем он забавным образом обыграл предстоящий матч через схватку кота («Уфа») и крокодилом («Краснодар»).