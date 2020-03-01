Ильдар Абдразаков оделся в форму ФК «Уфа» в поддержку матча

Сегодня в интернете появилось интересное фото. Ильдар Абдразаков, известный российский и башкирский оперный певец, предстал перед пользователями в форме футбольной команды «Уфа». Это приурочено к сегодняшнему матчу против «Краснодара».

Сам оперный певец таким образом выражает радость по поводу возобновления Чемпионата России по футболу. Также Ильдар Абдразаков желает победы уфимской команде. Напомним, что матч ФК «Уфа» - ФК «Краснодар» пройдет сегодня, 1 марта, в 18:30.