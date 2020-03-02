Уфимец, превратившийся в девушку, не смог завоевать сердце «Холостяка»

На популярном канале ТНТ стартовал новый сезон нашумевшего шоу «Холостяк». В новых выпусках девушки будут бороться за сердце стоматолога из Москвы 33-летнего Антона Криворотова. Одна из участниц — уроженец Уфы Заки Мусин, который преподносит себя как девушку.
горячие новости
Холостяк нового сезона заметил "неладное" ещё при первом знакомстве с Заки, которая подарила Антону маяк, который должен был «осветить путь к её сердцу». В виду профессии мужчина внимательным взглядом оценил внешность претендентки и заметил адамово яблоко. Однако общение стоматолог решил не прерывать, проявив себя с галантной стороны и выслушав историю Заки.
При близком знакомстве Заки рассказала Антону, что родилась в маленьком городе Салават мальчиком, никогда не принимала гормональную терапию и не делала операций. Холостяк поблагодарил участницу за откровенность, но признался, что его интересуют только гетеросексуальные отношения. В конце выпуска Заки не получила заветную розу, и ей пришлось отправиться домой, напоследок она обняла Антона и поблагодарила за мудрость.
Заки — уроженец Башкирии, который родился мужчиной, но преподносит себя как женщину. На данный момент живёт в Москве, занимается модельным бизнесом и ведёт блог в Инстаграмто под ником Заки Лаки.