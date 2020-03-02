Уфимец, превратившийся в девушку, не смог завоевать сердце «Холостяка»

На популярном канале ТНТ стартовал новый сезон нашумевшего шоу «Холостяк». В новых выпусках девушки будут бороться за сердце стоматолога из Москвы 33-летнего Антона Криворотова. Одна из участниц — уроженец Уфы Заки Мусин, который преподносит себя как девушку.

Холостяк нового сезона заметил "неладное" ещё при первом знакомстве с Заки, которая подарила Антону маяк, который должен был «осветить путь к её сердцу». В виду профессии мужчина внимательным взглядом оценил внешность претендентки и заметил адамово яблоко. Однако общение стоматолог решил не прерывать, проявив себя с галантной стороны и выслушав историю Заки.

Встречая девушек, я пытаюсь отключить докторскую натуру, но это невозможно. Я кого-то прибью этим маяком. Девушка с адамовым яблоком не может быть девушкой. Антон Криворотов

При близком знакомстве Заки рассказала Антону, что родилась в маленьком городе Салават мальчиком, никогда не принимала гормональную терапию и не делала операций. Холостяк поблагодарил участницу за откровенность, но признался, что его интересуют только гетеросексуальные отношения. В конце выпуска Заки не получила заветную розу, и ей пришлось отправиться домой, напоследок она обняла Антона и поблагодарила за мудрость.

Наш диалог превзошёл все мои ожидания. Антон очень мудрый человек. Заки Лаки