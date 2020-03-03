В Уфе суд освободил нигерийца, обвиняемого в изнасиловании проститутки

Сегодня наступила развязка скандальной истории изнасилования уфимской проститутки. Жрица любви Мария Лусникова привлекла к своей персоне внимание федеральных телеканалов. 3 марта судьи вынесли приговор обвиняемому в изнасиловании нигерийцу.

В Уфе прошло судебное заседание над Айо Осиа, нигерийским студентом, которого обвиняют в изнасиловании Марии Лусниковой, уфимской проститутке. В конце прошлого года она написала заявление в полицию и обвинила студента в изнасиловании. Парень якобы пришел к ней домой, выкрал телефоны, деньги, а потом еще и изнасиловал.

Общественность тогда раскололась на две части. Одни уверены: вне зависимости от того, торгует женщина своим телом или нет, так обращаться с ней нельзя. Другие же считают, что вся история подстроена. Помимо всего прочего выяснилось, что за долгие годы работы Марии в этой сфере это не первый ее клиент, у которого начались проблемы законом после общения с Лусниковой.

Ранее репортеры bash.news также писали о том, что Лусникову предупреждали - Айо может быть неадекватен. Коллеги столичной "бабочки" подчеркивают, что в общем чате предупреждали друг друга о странном клиенте.

Недавно на передаче "На самом деле" на Первом канале проститутку из Уфы проверили на полиграфе. Эксперты в студии нашли множество несоответствий в словах женщины. Показания то сходились, то нет. Более того, специалисты отметили, что на видео, где ее якобы насилуют, нет ни отвращения, ни сопротивления.

На защиту Айо Осиа встали иностранные студенты из африканских стран со всей страны. Они требовали обратить внимание на проблемы, дать делу широкий резонанс. Сегодня - финальный день серии судебных заседаний по этому делу.

Айо в суд был доставлен под конвоем судебных приставов. Несмотря на охрану, он отметил, что в конце процесса собирается сделать важное заявление. Нигерийский студент считают, что судья относится к нему предвзято.

Финальное заседание длилось несколько часов. Решение судьи было неожиданным для всех - Айо Осиа освободили из зала суда. Слуги Фемиды признали его виновным по всем статьям, приговорив к 2 годам и 4 месяцам колонии-поселения. Время, проведенное в изоляторе, входит в общий срок заключения. При этом день в изоляторе считается за два. Таким образом суд пришел к выводу, что Айо уже отбыл свой срок, ведь в СИЗО он сидел чуть больше года.