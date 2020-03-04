В Башкирии почтальона-героя оставили без транспортного средства

Алёна Алеева, почтальон из Чебыково, которая уже 22 года развозит посылки, медикаменты и продукты в «медвежьи уголки» республики, прославилась совсем недавно. Женщина стала героиней проекта «Гордость России» за свой тяжкий и благородный труд. Издание UFA1.RU рассказывает, что в этом году Алёна оказалась один на один с большой проблемой.

Добраться до отдаленных деревень можно только по реке Уфе, которая зимой скована льдом, и по ней можно проехать на снегоходе «Буран», а вот весной и летом широко разливается, поэтому передвигаться по воде можно только на моторной лодке. Но осенью лодочка Алёны встала прямо на полпути, потому что двигатель сгорел от старости и напряжения. Женщине пришлось грести оставшиеся километры самой.

С наступлением теплого времени года и таянием льда женщина задумывается о том, что же ей делать теперь, ведь лодочку так и не починили, и жители деревень рискуют остаться без посылок. Женщине приходится по десять раз за выезд пересекать водоем, поэтому без водного транспортного средства ей не справиться. Начальство не обещает новую лодку Алёне, но уверяет, что технический осмотр транспортных средств проходит в установленное время.