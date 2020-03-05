Ученые рассказали, кому не угрожает коронавирус

Исследователи выяснили, что самая защищенная от коронавируса возрастная группа – это дети и подростки. Статистика была составлена на основе анализа более 70 000 случаев заболевания. Результат опубликовали китайские учёные.

Коронавирус редко заражает детей и подростков. Они составляют всего лишь 1 % из всех больных. Врачи утверждают, что иммунитет человека с годами ослабевает. Чем старше человек, тем он более восприимчив к различным заболеваниям. К тому же, организм может быть подвержен коронавирусу, если у человека имеются какие-то хронические заболевания. А таковых в юном возрасте меньше. Также несовершеннолетних спасает забота семьи и карантин.

Основная группа риска – это люди старше 60 лет. Все вирусы крайне опасны для пожилых людей. В большинстве случаев при летальных исходах от коронавируса люди умирали именно из-за обострения своих хронических болезней. Известно, что чем старше человек, тем тяжелее он переносит любые болезни и инфекции.