В России зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом

Стало известно о шести новых случаях заражения коронавирусом в России. Об этом рассказали в в оперативном штабе при Правительстве.

Оказалось, что заболевшие вернулись из Италии. Сейчас пятеро из них находятся в Москве, один - в Нижнем Новгороде. Пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

На сегодняшний день это уже 10-ый подтвержденный случай заболевания на территории нашей страны. Ранее коронавирус был зафиксирован у жителей Тюмени, в Забайкальском крае, в Санкт-Петербурге и в Москве.