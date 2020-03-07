«А мы куда пойдем, по миру?!»: в Башкирии могут снести «Булгаковские дачи»

Без пяти минут бездомные. Известное уже на всю страну садовое товарищество «Булгаковские дачи» могут снести. Республиканская прокуратура считает, что при передаче земли чиновники Уфимского района и Булгаковского сельсовета провернули мошенническую схему.
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Следственный комитет организовал проверку. Почему жителям арестованной земли не на кого надеяться? Какая судьба ждет более 200 семей?
– У меня два внука инвалида. Чтобы как-то их вывезти, мы купили эту землю.
У всех жителей садового товарищества «Булгаковские дачи» были разные причины сюда переехать. Главное, подальше от мегаполиса. В итоге шило на мыло променяло более 200 семей. Сейчас все они на шаг от того, чтобы стать бездомными.
– Они скажут, что это все незаконно и снесут. А мы куда пойдем, по миру?!
Страхи укрепились в декабре прошлого года, когда Советский суд Уфы удовлетворил иск прокуратуры на восстановление прежнего вида разрешенного использования сельхозземель. По мнению правоохранителей, администрация Уфимского района и Булгаковский сельсовет могли провернуть мошенническую схему еще летом 2015 года. Тогда участок площадью в 75 гектаров приобрела предприниматель, но с законным условием, что на этой земле кроме подсолнухов, пшеницы и овощей быть ничего не должно. О коттеджах и речи быть не может. Но в течение короткого времени сельсовет изменил правила землепользования и застройки, установив для участков дополнительный вид разрешенного использования – садовое товарищество.
По предварительной информации, администрация Уфимского района выдает выписку из градостроительного регламента по запросу предпринимателя, в котором говорится, что земля подходит для застройки СНТ. Сразу же собственник обращается в кадастровую палату с заявлением о смене вида разрешенного использования. Палата одобряет, не замечая того, что речь идет о земле, которая предназначена для сельхозназначения. Самое главное, что эта самая выписка из градостроительного регламента не является официальным документом. Следственный комитет республики уже организовал доследственную проверку.
В республиканской прокуратуре на брифинге с журналистами предложили решить проблему за счет включения садового товарищества в состав ближайшего населенного пункта. Ведь по сути, инфраструктуры там нет, территория ничья и на балансе ни у кого не состоит.
А вот руководство администрации Уфимского района не особо желает присоединения дачи к поселку, да и с решением суда первой инстанции они не согласны. Если территория будет включена в границы населенного пункта, у муниципалитета появится обязанность ее обслуживать.
Сейчас эта земля арестована. Ни продать, ни достроить свои дома люди не могут. Более того, те, кто не успел отстроить жилье до конца сейчас живут в банях и летних домиках.
Прокуратура – надзорный орган, их цель – исполнять закон. Если есть нарушения, они должны это пресекать. А здесь их действительно немало. Только вот от ошибок допущенных "там", в кабинетах, страдают ни в чем неповинные жители, которые и не знали на что подписываются, покупая землю. Судьба недостроенных и уже стоящих домов, а также будущее более 200 семей решится через две недели в Верховном суде республики.