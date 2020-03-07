«А мы куда пойдем, по миру?!»: в Башкирии могут снести «Булгаковские дачи»

Без пяти минут бездомные. Известное уже на всю страну садовое товарищество «Булгаковские дачи» могут снести. Республиканская прокуратура считает, что при передаче земли чиновники Уфимского района и Булгаковского сельсовета провернули мошенническую схему.

Следственный комитет организовал проверку. Почему жителям арестованной земли не на кого надеяться? Какая судьба ждет более 200 семей?

– У меня два внука инвалида. Чтобы как-то их вывезти, мы купили эту землю.

У всех жителей садового товарищества «Булгаковские дачи» были разные причины сюда переехать. Главное, подальше от мегаполиса. В итоге шило на мыло променяло более 200 семей. Сейчас все они на шаг от того, чтобы стать бездомными.

– Они скажут, что это все незаконно и снесут. А мы куда пойдем, по миру?!

Страхи укрепились в декабре прошлого года, когда Советский суд Уфы удовлетворил иск прокуратуры на восстановление прежнего вида разрешенного использования сельхозземель. По мнению правоохранителей, администрация Уфимского района и Булгаковский сельсовет могли провернуть мошенническую схему еще летом 2015 года. Тогда участок площадью в 75 гектаров приобрела предприниматель, но с законным условием, что на этой земле кроме подсолнухов, пшеницы и овощей быть ничего не должно. О коттеджах и речи быть не может. Но в течение короткого времени сельсовет изменил правила землепользования и застройки, установив для участков дополнительный вид разрешенного использования – садовое товарищество.

По предварительной информации, администрация Уфимского района выдает выписку из градостроительного регламента по запросу предпринимателя, в котором говорится, что земля подходит для застройки СНТ. Сразу же собственник обращается в кадастровую палату с заявлением о смене вида разрешенного использования. Палата одобряет, не замечая того, что речь идет о земле, которая предназначена для сельхозназначения. Самое главное, что эта самая выписка из градостроительного регламента не является официальным документом. Следственный комитет республики уже организовал доследственную проверку.

В республиканской прокуратуре на брифинге с журналистами предложили решить проблему за счет включения садового товарищества в состав ближайшего населенного пункта. Ведь по сути, инфраструктуры там нет, территория ничья и на балансе ни у кого не состоит.

Начинается она с инициативы любого заинтересованного лица, в данном случае – граждан. Обращение подается в администрацию района, который обязан направить на согласование в Минземимущества. Дамир Мухаметшин, начальник Управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры России по Республублике Башкортостан

А вот руководство администрации Уфимского района не особо желает присоединения дачи к поселку, да и с решением суда первой инстанции они не согласны. Если территория будет включена в границы населенного пункта, у муниципалитета появится обязанность ее обслуживать.

Никаких оснований включать нет. При включении данного участка в черту населенного пункта у муниципалитета, у государства появятся дополнительные финансовые издержки, что противоречит бюджетному кодексу. Вилорий Угаров, глава администрации Уфимского района Республики Башкортостан

Сейчас эта земля арестована. Ни продать, ни достроить свои дома люди не могут. Более того, те, кто не успел отстроить жилье до конца сейчас живут в банях и летних домиках.