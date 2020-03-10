Вахтовик из Башкирии, которому ампутировали руку, перенес сложную операцию

Мы находимся здесь (в Нефтеюганске - прим.ред.) со свекровью, кормим, поим. Ему предстоит тяжелая реабилитация. Он пока не может садиться и сгибать ногу. Очень тяжелая травма – двойной перелом.

Алена Инсафутдинова