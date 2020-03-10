Вахтовик из Башкирии, которому ампутировали руку, перенес сложную операцию

Вахтовик, упавший с 8-метровой высоты, перенес сложнейшую операцию. На правую ногу Рамилю Инсафутдинову установили пластины. 45-летний житель Бакалинского района травмировался в Нефтеюганске.
Вахтовик упал с 8-метровой высоты. Мужчина уехал на работу в другой регион впервые. Заработав денег, он хотел достроить дом для семьи. Сейчас четверо детей временно находятся в приюте.
Напомним, ещё за одним ребенком с ограниченными возможностями здоровья присматривает бабушка. Алена Инсафутдинова поблагодарила всех, кто помог их семье. Врачам города Нефтеюганск, которым буквально по кусочка пришлось собирать Рамиля.