В Уфе нашли пропавший арт-объект с куницей в неожиданном месте

Несколько дней назад внимательные уфимцы заметили пропажу одного неоднозначного арт-объекта. «Скамейка с куницей», которая раньше стояла перед ГКЗ «Башкортостан», пропала. Теперь жители города обнаружили символ города совсем в другом месте.

Арт-объект, который при установке вызвал много споров, пропал с наступлением сильных снегопадов. Жители города выяснили, что куница на скамейке мешала коммунальным службам бороться со стихией. Коммунальная техника с трудом очищала место, где восседал символ города.

Администрация города пообещала, что как только надобность в технике отпадет, куницу вернут на место. Однако «Скамейка с куницей» была замечена совсем в другом месте. Теперь символ города красуется на улице Ленина перед Башкирским государственным театром оперы и балета.