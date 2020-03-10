В правительстве Башкирии заявили о готовности принять возможных инфицированных коронавирусом

Экономическая ситуация в Башкортостане под контролем, но правительство готово обсудить дополнительные меры для стабилизации. Так прокомментировал обрушение цен на нефть и ослабление рубля на заседании президиума правительства первый вице-премьер Андрей Назаров. Он также подчеркнул, что республика готова к принятию возможных больных коронавирусом и сказал, что оснований для паники нет.

С учетом тех изменений, которые в РФ и в мире происходят, возможно, нам придется провести ряд внеочередных заседаний правительства для принятия экстренных мер. Пока мы обсуждаем обстановку, связанную с изменением валюты, ситуацию, связанную с быстрым изменением коронавирусной инфекции. В целом надо сказать, что наша республика готова к принятию возможных инфицированных. Мы проверили инфекционную больницу, у нас создан штаб, оснований для паники или ощущения того, что мы не готовы решать эту проблему, нет.

Андрей Назаров, первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Тем не менее, как отметил Андрей Назаров, готовятся документы для того, чтобы предотвращать эти возможные проблемы. Напомним, в регионе будет создан штаб из-за ситуации с коронавирусом. Причина кроется в необходимости страхования экономики республики от рисков.