В правительстве Башкирии заявили о готовности принять возможных инфицированных коронавирусом

Экономическая ситуация в Башкортостане под контролем, но правительство готово обсудить дополнительные меры для стабилизации. Так прокомментировал обрушение цен на нефть и ослабление рубля на заседании президиума правительства первый вице-премьер Андрей Назаров. Он также подчеркнул, что республика готова к принятию возможных больных коронавирусом и сказал, что оснований для паники нет.
Тем не менее, как отметил Андрей Назаров, готовятся документы для того, чтобы предотвращать эти возможные проблемы. Напомним, в регионе будет создан штаб из-за ситуации с коронавирусом. Причина кроется в необходимости страхования экономики республики от рисков.