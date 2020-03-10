В Санкт-Петербурге завершились поиски пропавших братьев-близнецов из Башкирии

В начале февраля волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» рассказали о пропаже двух братьев из Башкирии. Молодые люди жили в Санкт-Петербурге и всегда созванивались с родными. Но 3 февраля связь с близнецами прекратилась.
Обеспокоенные родственники обратились за помощью в волонтерский центр. Их судьба стала известна только сегодня. Родственница братьев рассказала изданию ГорОбзор.ру о том, что близнецы найдены.
Азамат вернулся в Уфу 20-го числа из-за болезни — у мужчины менингит, с которым он борется в родном городе. Айбулат остался в Питере, но его местоположение известно. Близкие благодарят всех, кто так или иначе принимал участие в поисках.