В Санкт-Петербурге завершились поиски пропавших братьев-близнецов из Башкирии

В начале февраля волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» рассказали о пропаже двух братьев из Башкирии. Молодые люди жили в Санкт-Петербурге и всегда созванивались с родными. Но 3 февраля связь с близнецами прекратилась.

Обеспокоенные родственники обратились за помощью в волонтерский центр. Их судьба стала известна только сегодня. Родственница братьев рассказала изданию ГорОбзор.ру о том, что близнецы найдены.