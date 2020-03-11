Появилось видео столкновения поезда с лесовозом в Башкирии

Все произошло внезапно. Как сообщали ранее нашей редакции собственные источники с места событий, водитель лесовоза, проезжая через переезд, мог отвлечься от дороги. Не обратил внимание мужчина и на гудок приближающегося паровоза.

Поезд успел сбросить скорость на сколько это было возможным. Из-за аварии полицейским пришлось на время перекрыть переезд. К счастью, никто не пострадал. Сейчас по данному факту проводится проверка.