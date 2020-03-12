Защитник «Салавата Юлаева» о победе: «Главное, что группа людей в раздевалке верит в себя»

«Салават Юлаев» вышел в полуфинал Восточной конференции. Накануне уфимцы в шестом матче обыграли омский «Авангард». Встреча началась с преимуществом гостей.
Команда Боба Хартли получила две попытки разыграть большинство, однако сделать этого не удалось. Счет открыл нападающий юлаевцев Сакари Маннинен, спустя две минуты отличился Тему Хартиканен. Во втором отрезке «Аванагард» одну шайбу отквитал усилиями Александра Яремчука, но Дмитрий Кугрышев вновь удвоил преимущество «Салавата». Гости сумели забить вторую шайбу, но арбитры после длительного просмотра гол отменили.
В заключительном отрезке игры «Авангард» получил двойное численное преимущество и снял голкипера, но забить вновь не получилось. Окончательный счет на табло установил Эдуард Гиматов – 4:1.
Уфимцы сумели взять реванш за прошлогоднее поражение в финале Востока. Теперь команде Николая Цулыгина предстоит сразиться с «Ак Барсом». Первая встреча полуфинальной серии состоится в Казани 18 марта.