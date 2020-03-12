Защитник «Салавата Юлаева» о победе: «Главное, что группа людей в раздевалке верит в себя»

Сегодня последние четыре минуты ребята пластались, кто в меньшинстве играл. Это был ключевой момент, а не отмененная шайба. Потому что счет был 3:1, и у Омска было много времени перевернуть игру.

Дмитрий Кугрышев, нападающий ХК «Салават Юлаев»