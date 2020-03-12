В Уфе родители встали на защиту заведующей детсадом, находящейся под следствием

Обвиняемая в мошенничестве заведующая детским садом якобы получила указанную сумму от воспитательницы. При этом родители рассказали свою версию событий: по их словам, между женщинами был конфликт, а о педагоге они и вовсе отзываются как о грубом человеке. Родители отмечают, что заведующая могла сделать воспитательнице по этому поводу замечание, а та в свою очередь отомстила клеветой.