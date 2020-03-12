В Уфе родители встали на защиту заведующей детсадом, находящейся под следствием

54-летняя заведующая детским садом в Калининском районе столицы оказалась под следствием. Женщину обвиняют в незаконном присвоении 12 тысяч рублей. Однако родители воспитанников сомневаются в справедливости происходящего.
Обвиняемая в мошенничестве заведующая детским садом якобы получила указанную сумму от воспитательницы. При этом родители рассказали свою версию событий: по их словам, между женщинами был конфликт, а о педагоге они и вовсе отзываются как о грубом человеке. Родители отмечают, что заведующая могла сделать воспитательнице по этому поводу замечание, а та в свою очередь отомстила клеветой.
Отметим, что поборов в дошкольном учреждении никогда не было, утверждают родители. Все подарки детям покупались исключительно с их собственной инициативы. О заведующей же они отзываются только положительно.
В настоящее время в детском саду проходит проверка. Заведующая отправлена на 1,5 месяца под домашний арест после 4 дней в СИЗО. Следователи проверяют и мужа подозреваемой: в УМПО, где он работает, запросили характеристику и другие данные.