В Уфе найден без вести пропавший 18-летний Ильдар Фаррахов

Поисковой отряд «Лиза Алерт Башкортостан» объявил о завершении поисков молодого парня. 18-летний Ильдар Фаррахов был найден. Напомним, что о парне не было известий с 24 февраля.

Сам молодой человек жил в Туймазах, но поиски привели волонтёров в Уфу. Известно, что Ильдар найден живым и здоровым. Издание ГорОбзор.ру сообщает, что всё это время парень жил у друга.

Мама Ильдара рассказала, что сын захотел пожить самостоятельно, независимо от родителей. Однако предупредить об этом семью не посчитал нужным. Волонтёры благодарят всех неравнодушных, кто помог найти Ильдара.