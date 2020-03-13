«Приходится выходить на проезжую часть»: жители Уфы возмущены состоянием тротуаров

Чтобы снять аварийность в настоящее время в круглосуточном режиме ведется ямочный ремонт асфальтового покрытия. Как вы можете заметить, сейчас идет подготовка к ямочному ремонту, сейчас делаются швы, борта делают ровные для последующей заливки литым асфальтом.

Ильгиз Ахтарьянов, заместитель директора по техническим вопросам «Службы по благоустройству микрорайона Сипайлово» Октябрьского района г. Уфы