«Приходится выходить на проезжую часть»: жители Уфы возмущены состоянием тротуаров

С приходом весны в республике растаял и асфальт. В Уфе «Газель» едва не утонула в луже посреди дороги. Инцидент произошел на улице Бакалинской. 

Горожане в социальных сетях обсуждают ямы, глубокие колеи, тротуары под водой. Через все эти испытания каждый день приходится проходить жителям столицы. Когда начнется ремонт улиц и где в городе самые аварийные участки?

С потеплением на улицах Уфы всплывают многие городские проблемы. Так, например, по Бакалинской в луже посреди дороги чуть не утонула «Газель». Фото и видео произошедшего очевидцы разместили в социальных сетях. А это уже кадры, снятые на улице Новоженова. Ямы глубиной девять см, длинной более полуметра и залиты водой тротуары.

Ужасная дорога. Получается, дорога не только для машин, пешеходам невозможно пройти. В некоторых местах мне приходится выходить на проезжую часть из-за того, что очень много колеи с водой. Несколько раз меня даже забрызгивало.

Анастасия Иванова, жительница города Уфы

Улица, расположенная в микрорайоне Сипайлово, входит в программу «Безопасные и качественные дороги». То есть в этом году здесь ожидается капитальный ремонт. Старый асфальт будет полностью заменен.

Чтобы снять аварийность в настоящее время в круглосуточном режиме ведется ямочный ремонт асфальтового покрытия. Как вы можете заметить, сейчас идет подготовка к ямочному ремонту, сейчас делаются швы, борта делают ровные для последующей заливки литым асфальтом.

Ильгиз Ахтарьянов, заместитель директора по техническим вопросам «Службы по благоустройству микрорайона Сипайлово» Октябрьского района г. Уфы   

Сотрудники ГИБДД каждый день проводят обследование состояния дорог, делают замеры дыр на автомагистралях. Инспекторы отметили, что дорожные пути находятся в неудовлетворительном состоянии. Неочищенные тротуары заставляют людей выходить на проезжую часть.

Обследован участок по адресу: Новоженова, 86/2. На данном участке выявлен недостаток содержания уличной дорожной сети, а именно ямы, которые превышают допустимые стандарты.

Линар Зиннуров, госинспектор группы пропаганды Управления ГИБДД МВД России по Республике Башкортостан

В соответствии с проверкой сотрудниками ГИБДД составлен протокол, который будет направлен в суд. И уже по его решению должностному лицу грозит административный штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей.