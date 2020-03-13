«Приходится выходить на проезжую часть»: жители Уфы возмущены состоянием тротуаров

С приходом весны в республике растаял и асфальт. В Уфе «Газель» едва не утонула в луже посреди дороги. Инцидент произошел на улице Бакалинской.
Горожане в социальных сетях обсуждают ямы, глубокие колеи, тротуары под водой. Через все эти испытания каждый день приходится проходить жителям столицы. Когда начнется ремонт улиц и где в городе самые аварийные участки?
С потеплением на улицах Уфы всплывают многие городские проблемы. Так, например, по Бакалинской в луже посреди дороги чуть не утонула «Газель». Фото и видео произошедшего очевидцы разместили в социальных сетях. А это уже кадры, снятые на улице Новоженова. Ямы глубиной девять см, длинной более полуметра и залиты водой тротуары.
Улица, расположенная в микрорайоне Сипайлово, входит в программу «Безопасные и качественные дороги». То есть в этом году здесь ожидается капитальный ремонт. Старый асфальт будет полностью заменен.
Сотрудники ГИБДД каждый день проводят обследование состояния дорог, делают замеры дыр на автомагистралях. Инспекторы отметили, что дорожные пути находятся в неудовлетворительном состоянии. Неочищенные тротуары заставляют людей выходить на проезжую часть.
В соответствии с проверкой сотрудниками ГИБДД составлен протокол, который будет направлен в суд. И уже по его решению должностному лицу грозит административный штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей.