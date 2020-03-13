В Башкирии с симптомами коронавируса наблюдаются 311 человек

Сегодня, 13 марта, проходит встреча с Министром здравоохранения Максимом Забелиным и представителями Роспотребнадзора по РБ. На оперативном собрании обсуждались важные вопросы распространения коронавируса в России, а в частности в Башкирии. Минздрав РБ отметил, что в республике случаев заражения новым вирусом не выявлено.

По всему миру выявлено 125 тысяч случаев заражения новым коронавирусом. В России подтверждено 34 пациента с симптомами вируса из Китая. Представитель Роспотребнадзора по РБ Александр Жеребцов отметил, что в Башкирии организован тщательный мониторинг прибывших из стран, где зафиксированы случаи заражения.