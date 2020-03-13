Роспотребнадзор Башкирии рекомендует ограничить проведение массовых мероприятий

Представители Роспотребнадзора Башкирии дали рекомендации о проведении массовых мероприятий. По всему миру переносятся или отменяются события с большим количеством людей. Чтобы избежать распространения нового коронавируса, ведомство советует жителям Башкирии с осторожностью отнестись к таким мероприятиям.

В Уфе также планируют отмену концертов и других массовых мероприятий. Однако в столице республики на данный момент не зафиксировано заболевших новым коронавирусом — пока под наблюдением находятся 18 человек, трое из которых доставлены в инфекционную больницу за прошедшие сутки. Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в РБ поделилась, что Уфа с готовностью встретила вирус, поэтому до сих пор заболевших китайским вирусом в Башкирии не выявлено.