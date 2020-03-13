«Салават Юлаев» поддержал флешмоб Little Big

«Салават Юлаев» принял участие в флешмобе #unovisionchallenge. Его запустил солист Littile Big Илья Прусикин в поддержку их песни «Uno», с которой они выступят на Евровидении-2020 в Роттердаме (Нидерланды). Все, что нужно для участия в акции, это дрыгать ногами и покрутиться вокруг себя, как в клипе.

На данный момент флешмоб поддержали такие известные личности, как блогер Катя Адушкина и радиоведущий Саймон. От них не отстал и хоккейный клуб «Салават Юлаев». На официальном аккаунте в приложении Tik Tok появилось видео с нападающим клуба Линусом Умарком. Он весело танцует на коньках, правда, не под песню «Uno», она была добавлена уже на монтаже. На видео зафиксированы кадры, которые были сделаны ранее.

Отметим, что клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения. На данный момент он набрал 3,2 млн просмотров меньше чем за сутки.