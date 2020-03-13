В Башкирии открыли современную детскую поликлинику на 200 посещений в смену

Доступная медицина для юных пациентов. Дюртюлинская педиатрическая служба переехала в современный корпус. Новая детская поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену.
Просторные коридоры и уютные кабинеты, повсюду потолочные и настенные указатели-навигаторы. В распоряжении медработников – самое современное оборудование. Обустроены открытая регистратура, гардеробная, созданы комфортные условия для ожидания, выделена игровая зона. В поликлинике действуют дневной стационар, отделения функциональной и лучевой диагностики, а также множество других узкоспециализированных кабинетов.