В Башкирии открыли современную детскую поликлинику на 200 посещений в смену

Доступная медицина для юных пациентов. Дюртюлинская педиатрическая служба переехала в современный корпус. Новая детская поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену.

Просторные коридоры и уютные кабинеты, повсюду потолочные и настенные указатели-навигаторы. В распоряжении медработников – самое современное оборудование. Обустроены открытая регистратура, гардеробная, созданы комфортные условия для ожидания, выделена игровая зона. В поликлинике действуют дневной стационар, отделения функциональной и лучевой диагностики, а также множество других узкоспециализированных кабинетов.

По сравнению со зданием старой поликлиники, было неудобно тем, что нужно было переходить через дорогу и была меньшая площадь. Она составляла около 800 квадратных метров. Была скученность людей, особенно перед регистратурой.

Дилара Шагиева, заведующая детским поликлиническим отделением Дюртюлинской центральной районной больницы