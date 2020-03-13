В Башкирии открыли современную детскую поликлинику на 200 посещений в смену

По сравнению со зданием старой поликлиники, было неудобно тем, что нужно было переходить через дорогу и была меньшая площадь. Она составляла около 800 квадратных метров. Была скученность людей, особенно перед регистратурой.

Дилара Шагиева, заведующая детским поликлиническим отделением Дюртюлинской центральной районной больницы