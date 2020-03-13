Матчи «Салават Юлаев» – «Ак Барс» 22 и 24 марта пройдут со зрителями

Матчи полуфинальной серии Восточной конференции в Уфе все-таки пройдут со зрителями. На третьем и четвертом поединках против «Ак Барса» будут действовать особые меры предосторожности. Игры состоятся 22 и 24 марта.

При входе у каждого болельщика будет измеряться температура. В фойе «Уфа-Арены» будут установлены антисептики для рук и дополнительный медицинский пункт. До и во время игр поверхности будут обрабатываться антисептическим средством. Всем желающим выдадут медицинские маски.