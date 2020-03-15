Стали известны результаты анализов жителей Башкирии, госпитализированных с подозрением на коронавирус

Ни одного заболевшего нет, но не исключено, что они могут появиться, заявил Радий Хабиров по итогам заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса. Оно состоялось накануне. По данным регионального Минздрава, сейчас свыше 300 жителей Башкортостана находятся под наблюдением медиков из-за пандемии.

Роспотребнадзор призывает отказаться от похода в торговые центры, а также не пользоваться общественным транспортом в часы пик. В рекомендациях ведомства говорится о необходимости дезинфицировать не только руки, но и мобильные устройства, а также ограничить тесные объятия и рукопожатия. А вот в Минпросвещения призвали перевести школьников на дистанционное обучение. С понедельника в московских школах уже вводится свободное посещение. У нас же в регионе на такие крайние меры пока не пошли. Пока отменены все массовые мероприятия и рейсы из аэропорта Уфы в страны ЕС. Зато пройти тест на коронавирус отныне можно у нас в республике. Но тут есть свои ограничения.