Стали известны результаты анализов жителей Башкирии, госпитализированных с подозрением на коронавирус

У двух жителей Кумертау, госпитализированных с подозрением на коронавирус, инфекция не подтвердилась. Недавно они вернулись из Италии, после чего были госпитализированы в городскую больницу. Результаты анализов стали известны сегодня.

Ни одного заболевшего нет, но не исключено, что они могут появиться, заявил Радий Хабиров по итогам заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса. Оно состоялось накануне. По данным регионального Минздрава, сейчас свыше 300 жителей Башкортостана находятся под наблюдением медиков из-за пандемии. 

Наши лечебные учреждения готовы полностью. Постоянно проводятся необходимые тренинги, создан необходимый запас средств индивидуальной защиты сотрудников медицинских организаций, запас медицинских лекарств.

Максим Забелин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

Роспотребнадзор призывает отказаться от похода в торговые центры, а также не пользоваться общественным транспортом в часы пик. В рекомендациях ведомства говорится о необходимости дезинфицировать не только руки, но и мобильные устройства, а также ограничить тесные объятия и рукопожатия. А вот в Минпросвещения призвали перевести школьников на дистанционное обучение. С понедельника в московских школах уже вводится свободное посещение. У нас же в регионе на такие крайние меры пока не пошли. Пока отменены все массовые мероприятия и рейсы из аэропорта Уфы в страны ЕС. Зато пройти тест на коронавирус отныне можно у нас в республике. Но тут есть свои ограничения.

Это обычный метод – мазки из носа, кровь, моча. Исследования проводятся от четырех до восьми часов. Это абсолютно бесплатно, но по направлению медицинской организации.

Анна Казак, главный врач центра гигиены и эпидемиологии Республики Башкортостан