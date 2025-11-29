Стали известны результаты проверок автомобилистов Башкирии

В ГАИ Башкирии сообщили результаты проверок автомобилистов. Рейды состоялись в минувшую пятницу.
Инспекторам удалось пресечь 1500 нарушений правил дорожного движения. В частности, 45 водителей сели за руль в состоянии опьянения, 37 – нарушили правила перевозки детей, а ещё 36 – не уступили дорогу пешеходам.
О фактах грубого нарушения ПДД водителями или пешеходами, находящимися в состоянии опьянения, вы можете сообщить на телефон доверия МВД по Башкирии: 279-32-92. Также в чат-бот Госавтоинспекции по приему сообщений: @GIBDDRB_02bot.