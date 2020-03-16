«Долгожданная встреча состоялась»: Милана Скоробогатова рассказала продолжение трогательной истории семьи из Башкирии

Милана Скоробогатова, уполномоченный по правам ребёнка в Башкирии, рассказала трогательную историю одной маленькой семьи из Башкирии. Мама и дочка были разлучены из-за сложного заболевания матери, но поддерживали связь необычным способом. Милана Скоробогатова поделилась, что история получила продолжение.
Жительница республики из-за своего заболевания не может воспитывать свою дочку. Девочка живет в приемной семье в одном из районов Башкирии, но между мамой и дочкой всё-таки есть связь. Больше двух лет мама отправляет любимой дочке письма и подарки, которые передаются через «почтальонов» — Милану Скоробогатову и её помощника.
А совсем недавно уполномоченный по правам ребёнка сообщила замечательную новость: органы опеки рассмотрели возможность встречи мамы и дочки. Обрадованная родительница была готова сразу приехать к своему ребёнку, хотя была очень взволнована. Встреча состоялась и принесла каждой незабываемые эмоции, которые точно надолго запомнятся и маме, и дочке.
Фото: Милана Скоробогатова.