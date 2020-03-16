«Долгожданная встреча состоялась»: Милана Скоробогатова рассказала продолжение трогательной истории семьи из Башкирии

Милана Скоробогатова, уполномоченный по правам ребёнка в Башкирии, рассказала трогательную историю одной маленькой семьи из Башкирии. Мама и дочка были разлучены из-за сложного заболевания матери, но поддерживали связь необычным способом. Милана Скоробогатова поделилась, что история получила продолжение.

Жительница республики из-за своего заболевания не может воспитывать свою дочку. Девочка живет в приемной семье в одном из районов Башкирии, но между мамой и дочкой всё-таки есть связь. Больше двух лет мама отправляет любимой дочке письма и подарки, которые передаются через «почтальонов» — Милану Скоробогатову и её помощника.

А совсем недавно уполномоченный по правам ребёнка сообщила замечательную новость: органы опеки рассмотрели возможность встречи мамы и дочки. Обрадованная родительница была готова сразу приехать к своему ребёнку, хотя была очень взволнована. Встреча состоялась и принесла каждой незабываемые эмоции, которые точно надолго запомнятся и маме, и дочке.

По нашему ходатайству органы опеки рассмотрели возможность встречи девочки с мамой. Когда мы сообщили эту новость маме, она была готова выехать сразу... Очень волновалась и спешно собиралась, больше 3х лет она ждала этого дня. Долгожданная встреча состоялась... Личные эмоции и впечатления от этой встречи, уверена, останутся в памяти мамы и девочки на долгое время. А я хочу отметить, что такие истории случаются тогда, когда неравнодушие специалистов помогает им видеть ситуацию шире, находить нестандартные и нешаблонные пути решения в интересах ребенка.

Милана Скоробогатова, уполномоченный по правам ребёнка в Башкирии

Фото: Милана Скоробогатова. 