«Долгожданная встреча состоялась»: Милана Скоробогатова рассказала продолжение трогательной истории семьи из Башкирии

По нашему ходатайству органы опеки рассмотрели возможность встречи девочки с мамой. Когда мы сообщили эту новость маме, она была готова выехать сразу... Очень волновалась и спешно собиралась, больше 3х лет она ждала этого дня. Долгожданная встреча состоялась... Личные эмоции и впечатления от этой встречи, уверена, останутся в памяти мамы и девочки на долгое время. А я хочу отметить, что такие истории случаются тогда, когда неравнодушие специалистов помогает им видеть ситуацию шире, находить нестандартные и нешаблонные пути решения в интересах ребенка.

Милана Скоробогатова, уполномоченный по правам ребёнка в Башкирии