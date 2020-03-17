В Башкирии молодые мамы могут бесплатно получить новую профессию

Декрет не помеха новым знаниям. В Башкортостане центры занятости активно помогают мамам с детьми до семи лет получать новые профессии. Это возможно в рамках национального проекта «Демография».

Нурия Хомутова по основной профессии инженер, но во время декрета открыла в себе новые таланты и желание изучать индустрию красоты профессионально. Рассказывает, что узнала от подруги о государственной бесплатной программе по переобучению, благодаря которой можно получить бессрочный диплом специалиста. Сразу откликнулась и стала участником проекта. Теперь она знает многое о депиляции, разных видах массажа, уходе за телом и лицом.

Это очень нужно и как дополнительный заработок, и как уход для женщин. Это очень популярно. Сейчас женщины стараются ухаживать за собой. Это не только как дополнительный доход можно рассматривать, возможно, это может стать новой профессией. Нурия Хомутова

Обучение длится всего месяц. Активно участвуют в нем мамы детей до семи лет, как и предусмотрено программой, которая включена в нацпроект «Демография». Также допускаются безработные. Для начала достаточно обратиться в центр занятости по месту регистрации, где подскажут, как собрать полный пакет документов.

Женщина, если она находится в декретном отпуске, естественно может выйти на свое рабочее место, она может повысить свои компетенции и квалификации, которые были потеряны за то время, которое она находилась в отпуске. В случае, если ей хочется изменить место работы, она может после увольнения открыть либо собственное дело, либо трудоустроиться на ту работу, которая ей по душе. Ольга Орлова, начальник отдела профессионального обучения центра занятости населения г. Уфы