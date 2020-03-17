В Башкирии молодые мамы могут бесплатно получить новую профессию

Декрет не помеха новым знаниям. В Башкортостане центры занятости активно помогают мамам с детьми до семи лет получать новые профессии. Это возможно в рамках национального проекта «Демография».
Нурия Хомутова по основной профессии инженер, но во время декрета открыла в себе новые таланты и желание изучать индустрию красоты профессионально. Рассказывает, что узнала от подруги о государственной бесплатной программе по переобучению, благодаря которой можно получить бессрочный диплом специалиста. Сразу откликнулась и стала участником проекта. Теперь она знает многое о депиляции, разных видах массажа, уходе за телом и лицом.
Обучение длится всего месяц. Активно участвуют в нем мамы детей до семи лет, как и предусмотрено программой, которая включена в нацпроект «Демография». Также допускаются безработные. Для начала достаточно обратиться в центр занятости по месту регистрации, где подскажут, как собрать полный пакет документов.
Кроме того, программа может быть интересна работодателям. Государство готово платить им до 40 тысяч рублей за каждого переобученного человека. Предполагается, что к 2024 году 230 тысяч мам в декрете пройдут курсы. На это ежегодно в стране выделяется около 2 млрд рублей.