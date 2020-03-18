В Башкирии нашли подростка, который ушел к друзьям и пропал

Волонтёры организации «Поиск детей — Уфа» оповестили о завершении поисков 14-летнего парня. В Иглинском районе пропал Артур Салахов, который 16 марта ушёл к друзьям. С того дня подросток не объявлялся.

Двое суток велись усиленные поиски парня. Последний раз его видели 16 марта около двух часов дня. Подростка искали по всему Иглинскому району: и в Иглино, и в родной Балтике.