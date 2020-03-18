В школе Башкирии открылся стоматологический кабинет

С открытием кабинетов в школах, конечно, специализированным поликлиникам будет легче работать, потому что часть организованного детского населения будет обслуживаться непосредственно в школе. И родителям тоже проще, потому что им не нужно записываться через регистратуру и интернет.

Римма Ганиева, главный внештатный детский специалист стоматолог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан