В школе Башкирии открылся стоматологический кабинет

Заменить пломбу и узнать, как правильно чистить зубы. Теперь это могут сделать школьники деревни Шамонино. В рамках проекта «Взлетай» в республике идет работа по внедрению модуля «Здоровая Улыбка», в рамках которого в образовательных учреждениях, где более 800 учеников, появятся стоматологические кабинеты.
Эта программа значительно облегчит жизнь и родителям. Попасть на прием бывает не просто, а здесь ребенок может пройти профилактический осмотр, не выходя из школы. В оставшихся образовательных учреждениях открытие стоматологических кабинетов планируется закончить до 20 марта.