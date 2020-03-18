В школе Башкирии открылся стоматологический кабинет

Заменить пломбу и узнать, как правильно чистить зубы. Теперь это могут сделать школьники деревни Шамонино. В рамках проекта «Взлетай» в республике идет работа по внедрению модуля «Здоровая Улыбка», в рамках которого в образовательных учреждениях, где более 800 учеников, появятся стоматологические кабинеты.

В школе в основном направлено на профилактику кариеса, потому что дети не все умеют чистить зубы, неправильно чистят. Поэтому необходимо дать подсказку какую-то, подсказать ребенку, как надо чистить, какой пастой надо чистить, сколько минут. Некоторые родители не все понимают, как надо чистить.

Гузель Кульсарина, детский-врач стоматолог

Эта программа значительно облегчит жизнь и родителям. Попасть на прием бывает не просто, а здесь ребенок может пройти профилактический осмотр, не выходя из школы. В оставшихся образовательных учреждениях открытие стоматологических кабинетов планируется закончить до 20 марта.

С открытием кабинетов в школах, конечно, специализированным поликлиникам будет легче работать, потому что часть организованного детского населения будет обслуживаться непосредственно в школе. И родителям тоже проще, потому что им не нужно записываться через регистратуру и интернет.

Римма Ганиева, главный внештатный детский специалист стоматолог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан