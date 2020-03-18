В Уфе был найден пропавший 12-летний мальчик

Волонтёры и добровольцы поискового отряда сообщили о завершении поисков пропавшего подростка. 12-летний Виталий Касьянов сам пришёл домой сегодня. Мальчик не вернулся вчера из школы, и обеспокоенные родители забили тревогу.
Виталий сам вернулся домой, но в очень тревожном состоянии. Как рассказала мама подростка изданию Медиакорсеть, сын вернулся весь грязный и напуганный. О том, где пропадал, мальчик не рассказывает даже родителям.
Мама Виталия предполагает, что мальчик испугался возвращаться домой после того, как потерял телефон. Дорогостоящий смартфон подарили ребёнку на день рождения, чтобы порадовать. У Виталия не так давно умерла бабушка, и смерть близкого человека мальчик переживал тяжело.