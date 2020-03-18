В Башкирии стало известно о состоянии детей, госпитализированных с подозрением на коронавирус

Сегодня на утреннем брифинге с Минздравом Башкортостана сообщили результаты анализов 6 детей, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус. Все тесты отрицательные. Ещё двоих несовершеннолетних госпитализировали накануне.

Сегодня под наблюдением находятся 48 человек. Всего в республике взяли 1500 проб на коронавирус, все они отрицательные. Работает горячая линия.