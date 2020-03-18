В Башкирии стало известно о состоянии детей, госпитализированных с подозрением на коронавирус

Сегодня на утреннем брифинге с Минздравом Башкортостана сообщили результаты анализов 6 детей, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус. Все тесты отрицательные. Ещё двоих несовершеннолетних госпитализировали накануне.
Сегодня под наблюдением находятся 48 человек. Всего в республике взяли 1500 проб на коронавирус, все они отрицательные. Работает горячая линия.
Телефон многоканальный. За сутки поступило более 600 звонков. Вся официальная информация по поводу ситуации с коронавирусом обновится сегодня в 20:00 во время вечернего брифинга с участием профильных министерств и ведомств.