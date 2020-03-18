Рядом с Башкирией выявлено четыре случая заражения коронавирусом

17 марта стало известно, что у жителей соседних к Башкирии регионов обнаружена коронавирусная инфекция. Три граничащие с республикой области подтвердили наличие зараженных. Пациенты с коронавирусом были обнаружены в Татарстане, Свердловской области и Пермском крае.

В Татарстане и Свердловской области обнаружено по одному заболевшему. В Пермском крае тесты показали наличие коронавируса у двух жителей региона. В Самарской области также обнаружены инфицированные — тест показал наличие вируса у 5 человек.

По данным на 18 марта в России инфицировано 147 человек. 33 зараженных коронавирусом выявлено за последние сутки. В Башкирии сегодня был введён режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса.