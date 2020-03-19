Многоразовые защитные маски появятся в обычных магазинах Башкирии

Во всех сетевых магазинах в Башкирии появятся многоразовые маски, которые производят в ГУП «Агидель». Теперь их можно будет приобрести не только в госаптеках, заявила глава Минтруда РБ Ленара Иванова. По ее словам, в продажу маски поступят сразу, как получат соответствующий сертификат.
Иванова уверила, процесс сертификации должен пройти быстро. К примеру, «Башфармация» получила лицензию на продажу буквально за дня дня. Теперь ежедневно по всей республике на прилавках госаптек можно найти многоразовые маски.
Ранее bash.news сообщал о том, как изготавливаются многоразовые маски.