Многоразовые защитные маски появятся в обычных магазинах Башкирии

«Для того, чтобы эти маски продавались в торговых сетях, необходима их сертификация. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Только после этого продажа может быть реализована в торговых сетях. Процесс будет быстрым. Например, «Башфармация» сделала это за два дня»

Министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова