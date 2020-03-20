В Башкирии мошенники наживаются на ситуации с коронавирусом

Наживаются на страхе. В Башкортостане группа афериствов за деньги обязывают доверчивых граждан провести дезинфекцию в квартирах. На ежедневном брифинге в республиканском Минздраве сообщили о случаях мошенничества на теме коронавируса.
Известно, что аферисты представляются сотрудниками официальных ведомств. Ни Министерство здравоохранения, ни «Центр гигиены и эпидемиологии республики не предлагают такие услуги, подчеркивают настоящие специалисты. Жителей Башкортостана призывают к бдительности.
Напомним, по коронавирусу в республике запустили горячую линию. Многоканальный телефон работает в круглосуточном режиме. Номер: 8 (347) 286-58-27.