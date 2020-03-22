В Уфе полиция проверит блогершу, которая отказалась от карантина после Таиланда

Скандал вокруг семьи Гузель Шарафутдиновой, известного блогера в Instagram, не желает утихать. Девушка заявила, что  из-за ее решения не уходить в карантин после долгой поездки в Таиланд, на нее и ее мужа обрушился шквал критики и неодобрения. По словам Шарафутдиновой, она не понимает такой реакции, ведь никому ничего плохого она не сделала. 

В комментариях подписчики попытались объяснить Гузель, что она, ее муж и ее грудной ребенок обязаны самоизолироваться на две недели и не выходить из дома, как того требует закон. На что блогер грубо ответила, что сама знает, что делать, и отправила подписчиков в бан. Как стало известно bash.news, такое поведение Шарафутдиновой вызвало недовольство многих жителей Уфы. Горожане написали на нее заявление в полицию. Вчера ночью оно было принято в одном из районных отделов города.

Мы пообщались с уфимцем Азаматом Х. (имя изменено - прим. редакции), которого возмутило поведение Шарафутдиновой. Он отмечает: никто не хочет отправить Гузель за решетку. От нее лишь требуется соблюсти 14-дневным карантин.

«Я эту барышню не понимаю. Мало того, что она наплевала на предписания, она подвергает опасности и других. Ладно, других. Мать родную, которая в возрасте. Ответственность хоть какая-то же должна быть. Она подает очень странный пример для своей аудитории. Если ей, блогеру с подписчиками в четверть Уфы можно так себя вести, что говорить об обычных людях?».

Азамат Х., житель Уфы

Сама Гузель уже в курсе звонков от жителей Уфы в разные инстанции. Она, по словам девушки, расценила это, как травлю ее семьи. Шарафутдинова посоветовала таким людям «надеть маску, съесть гречи и подтереться бумагой». 

«Началась массовая травля на мою семью! Они звонят в разные инстанции, пишут в паблики и группы, пишут моим друзьям, настраивая против меня! Пишут мне грязные вещи! Я в шоке. Я сижу дома, успокойтесь и отстаньте от меня и моей семьи! А иначе я тем же самым займусь, только совершенно в других масштабах! У вас реально вирус головного мозга походу! Со мной вместе в Уфу прилетело 22.000 человек за последнее время! Пишите всем тогда! Почему вы трогаете меня? Вы думаете, если я блогер, то можно себя со мной так вести? Если я публична, значит, меня нужно публично травить и уничтожать?»

Гузель Шарафутдинова, блогер

Напомним, накануне министр здравоохранения РБ Максим Забелин на ежедневном брифинге по текущей ситуации с коронавирусом в республике заявил, что туристов, которые не сообщили в надзорные органы о своем прилете в Башкирию, ждет административная и уголовная ответственность. 

«На таких людей надо заявлять. Мы данную информацию будем передавать в надзорные органы, как Роспотребнадзор и МВД, в отношении них будет заводиться административное делопроизводство. Напоминаю, за нарушение правил санэпидблагополучия предусмотрена ответственность. Не только административная, но и уголовная»

Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии

Отметим, что ранее Главный государственный санитарный врач Российской Федерации подписал постановление, в котором говорится, что все прибывшие в Россию из иностранных стран, обязаны пройти двухнедельный карантин. 

Фото: социальные сети Гузель Шарафутдиновой