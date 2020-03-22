В Уфе полиция проверит блогершу, которая отказалась от карантина после Таиланда

«Началась массовая травля на мою семью! Они звонят в разные инстанции, пишут в паблики и группы, пишут моим друзьям, настраивая против меня! Пишут мне грязные вещи! Я в шоке. Я сижу дома, успокойтесь и отстаньте от меня и моей семьи! А иначе я тем же самым займусь, только совершенно в других масштабах! У вас реально вирус головного мозга походу! Со мной вместе в Уфу прилетело 22.000 человек за последнее время! Пишите всем тогда! Почему вы трогаете меня? Вы думаете, если я блогер, то можно себя со мной так вести? Если я публична, значит, меня нужно публично травить и уничтожать?»

Гузель Шарафутдинова, блогер