В Уфе полиция проверит блогершу, которая отказалась от карантина после Таиланда

Скандал вокруг семьи Гузель Шарафутдиновой, известного блогера в Instagram, не желает утихать. Девушка заявила, что из-за ее решения не уходить в карантин после долгой поездки в Таиланд, на нее и ее мужа обрушился шквал критики и неодобрения. По словам Шарафутдиновой, она не понимает такой реакции, ведь никому ничего плохого она не сделала.
В комментариях подписчики попытались объяснить Гузель, что она, ее муж и ее грудной ребенок обязаны самоизолироваться на две недели и не выходить из дома, как того требует закон. На что блогер грубо ответила, что сама знает, что делать, и отправила подписчиков в бан. Как стало известно bash.news, такое поведение Шарафутдиновой вызвало недовольство многих жителей Уфы. Горожане написали на нее заявление в полицию. Вчера ночью оно было принято в одном из районных отделов города.
Мы пообщались с уфимцем Азаматом Х. (имя изменено - прим. редакции), которого возмутило поведение Шарафутдиновой. Он отмечает: никто не хочет отправить Гузель за решетку. От нее лишь требуется соблюсти 14-дневным карантин.
Сама Гузель уже в курсе звонков от жителей Уфы в разные инстанции. Она, по словам девушки, расценила это, как травлю ее семьи. Шарафутдинова посоветовала таким людям «надеть маску, съесть гречи и подтереться бумагой».
Напомним, накануне министр здравоохранения РБ Максим Забелин на ежедневном брифинге по текущей ситуации с коронавирусом в республике заявил, что туристов, которые не сообщили в надзорные органы о своем прилете в Башкирию, ждет административная и уголовная ответственность.
Отметим, что ранее Главный государственный санитарный врач Российской Федерации подписал постановление, в котором говорится, что все прибывшие в Россию из иностранных стран, обязаны пройти двухнедельный карантин.
Фото: социальные сети Гузель Шарафутдиновой