«Готовили теракт»: в ФСБ сообщили подробности перестрелки в Уфе

Во вчерашней перестрелке в Демском районе Уфы были обезврежены опасные преступники, сообщает управление ФСБ по Башкирии. Бандиты перевозили в машине огнестрельное оружие и самодельную взрывчатку. Отметим, что устройство уже было готово к применению.

В связи с этим было принято решение перекрыть выезд и въезд в микрорайон Дёма. Силовые службы не могли допустить жертв среди мирного населения. Уточняется, что сотрудники службы безопасности считают, что погибший в перестрелке готовил теракт.

«На требование сдаться, подозреваемый открыл огонь, в результате чего пришлось его обезвредить. Предполагается, что нейтрализованный преступник планировал теракт. При осмотре у него обнаружили самодельное взрывное устройство и пистолет. Устройство было готово к применению. В ходе операции пострадавших и жертв нет. Еще трое задержаны»

УФСБ по РБ

Напомним, накануне было полностью перекрыто движение по Демскому шоссе. По предварительным данным, на этом участке дороги был обстрелян автомобиль «Тойота», в котором находился известный криминальный авторитет.  