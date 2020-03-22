«Готовили теракт»: в ФСБ сообщили подробности перестрелки в Уфе

Во вчерашней перестрелке в Демском районе Уфы были обезврежены опасные преступники, сообщает управление ФСБ по Башкирии. Бандиты перевозили в машине огнестрельное оружие и самодельную взрывчатку. Отметим, что устройство уже было готово к применению.
В связи с этим было принято решение перекрыть выезд и въезд в микрорайон Дёма. Силовые службы не могли допустить жертв среди мирного населения. Уточняется, что сотрудники службы безопасности считают, что погибший в перестрелке готовил теракт.
Напомним, накануне было полностью перекрыто движение по Демскому шоссе. По предварительным данным, на этом участке дороги был обстрелян автомобиль «Тойота», в котором находился известный криминальный авторитет.