«Готовили теракт»: в ФСБ сообщили подробности перестрелки в Уфе

«На требование сдаться, подозреваемый открыл огонь, в результате чего пришлось его обезвредить. Предполагается, что нейтрализованный преступник планировал теракт. При осмотре у него обнаружили самодельное взрывное устройство и пистолет. Устройство было готово к применению. В ходе операции пострадавших и жертв нет. Еще трое задержаны»

УФСБ по РБ