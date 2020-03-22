Что ждет едва не сгоревшую усадьбу Бухартовских в Уфе?

На неделе вновь разгорелись бурные обсуждения вокруг едва не сгоревшей усадьбы Бухартовских в Уфе. Казалось бы, пожар в подобных объектах культурного наследия – дело времени. Однако на оперативном совещании Глава республики четко дал понять: на этот раз уничтожить памятник старины огнем не получится.

Претенденты на землю, если таковые были, с задумкой возвести на месте дома какую-либо новую постройку могут попрощаться. Здание отсканировали, чтобы создать цифровую копию. По ней, по всей видимости, будут проводить реставрацию. При этом правозащитники рассказали, что могло бы быть в историческом особняке. Корреспондент БСТ углубился в прошлое, чтобы понять: есть ли будущее у подобных зданий.

Владелец этой усадьбы стоял у истоков основания парка Якутова, оперного театра и Уфимской дактилоскопической службы. Легенда башкирского сыска – полицмейстер Генрих Бухартовских – жил здесь в начале XX века. Однако сейчас некогда одно из самых знатных мест Уфы все чаще гремит не своим богатым прошлым, а попаданием в различные истории. Сначала дом расселили, потом его обжили бездомные, ну и по уже сложившемуся закону жанра – усадьба едва не сгорела.

Во время пожара наибольший урон получили крыша здания. Однако на случай реконструкции его придется сносить полностью, включая деревянные перекрытия. Специалисты говорят, что основную ценность представляет фасад. Его нужно будет отстраивать заново.

После пожара вновь разгорелись бурные дискуссии о судьбе подобных памятников. То, что на этот раз замять инцидент не получится, стало ясно после оперативного совещания. Радий Хабиров четко дал понять: никакой новостройки на этом месте не будет, городу поручено сохранить то, что ещё можно восстановить.

Я это официально громко заявляю. Если у каких-то деятелей были мысли, что они его потихоньку кончают и что-то построят, то пока я здесь сижу в этом кресле, я этого не позволю. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На неделе специалисты начали создавать цифровую копию здания. С помощью специального прибора усадьбу отсканировали, сохранив мельчайшие детали вплоть до трещин. Даже если дом будет уничтожен, строители по цифровому дублеру смогут восстановить его реальный облик.

За последние несколько лет мы отреставрировали 10-15 зданий. Хорошие примеры есть, это вполне возможно. Данир Гайнуллин, руководитель научно-производственного Центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан

По примерным расчетам на восстановление здания может уйти около 30 млн рублей. В бюджете деньги на эти цели не заложены. А потому без поддержи инвесторов в деле спасения и сохранения памятников не обойтись.

Пока же в Уфе применяется практика перекладывания обязательств по восстановлению исторических объектов на застройщиков, который возводят свои многоэтажки в непосредственной близости от памятников. Реставрация становится чем-то вроде социальной ответственности. Так, например, произошло с Домом Князевых, расположенных возле парка Якутова. Правда, назвать это в полной мере реставрацией нельзя. По большому счету строители сохранили фасад здания.

Это, конечно, не образец для подражания, говорят краеведы. Но лучше что-то, чем ничего. По такому же принципу восстанавливают Приходское училище по улице Кустарной. Его кстати, предварительно отсканировали, и теперь отстраивают заново по сохранившейся цифровой копии.

На сегодня одна из наиболее богатых на такие объекты улица Октябрьской революции. Что ни дом, то культурное наследие. И многие уже без рачительных хозяев. В Уфе не первый год действует льготная программа аренды – рубль за квадратный метр, на протяжении 25 лет. Главное условие – арендатор должен реставрировать дом в первые три года. Услуга популярностью не пользуется.

Люди, которые в этих аукционах пытаются участвовать, говорят: ну да, рубль. А земля – миллион. В центре земля дорогая. Земля дорогая становится, когда назначат эту цену. Сама по себе она ничего не стоит. Анатолий Чечуха, краевед

Усадьбу Бухартовских также собираются выставить на торги. Правозащитники, кстати, говорят, что инвесторы на усадьбу уже были.

Первый инвестор на флигель усадьбы Бухартовских намеревался здесь открыть пекарню. На саму усадьбу Бахартовских был один инвестор, который намерен был отреставрировать и открыть в ней детскую школу танцев, секцию под детей. Эльза Маулимшина, правозащитница