Пирожное едва не убило первоклассника в Уфе

В Уфе 7-летний мальчик едва не погиб после съеденного пирожного известного производителя.

Попробовав сладость, он моментально покрылся красной сыпью и начал задыхаться. Мальчик успел позвонить матери, которая вызвала скорую помощь и сама приехала домой. К моменту госпитализации у ребенка начало синеть лицо. Врачи экстренно подключили его к кислороду и поместили в реанимацию.

Как выяснилось, у первоклассника аллергия на сладкое. Он соблюдает строгую диету и всегда носит с собой «тревожный чемоданчик» с лекарствами. Ранее, на школьных праздниках, ребенок уже дважды пробовал такие пирожные под наблюдением матери, и реакции не было. Однако третья проба привела к опасному для жизни приступу.