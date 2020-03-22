Штраф и уголовка: жителей Башкирии предупредили о последствиях нарушения карантина

Далеко не все прибывшие из-за границы жители республики соблюдают режим самоизоляции. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили на брифинге, посвященном теме противодействия распространению коронавируса. За два последних дня рабочие группы обошли в Уфе более 500 адресов.

Лишь в половине случаев прибывших туристов удалось застать дома. Кроме того, более 120 человек не проживают по указанным ранее адресам. С завтрашнего дня рабочие группы начнут обход уже во всех муниципалитетах региона. Всю информацию они будут передавать в Роспотребнадзор и МВД.