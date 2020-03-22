Штраф и уголовка: жителей Башкирии предупредили о последствиях нарушения карантина

Далеко не все прибывшие из-за границы жители республики соблюдают режим самоизоляции. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили на брифинге, посвященном теме противодействия распространению коронавируса. За два последних дня рабочие группы обошли в Уфе более 500 адресов.

Лишь в половине случаев прибывших туристов удалось застать дома. Кроме того, более 120 человек не проживают по указанным ранее адресам. С завтрашнего дня рабочие группы начнут обход уже во всех муниципалитетах региона. Всю информацию они будут передавать в Роспотребнадзор и МВД.

В республике на настоящий момент количество граждан, которые должны находится в режиме самоизоляции, составляет 2991 человек. В случае нарушения карантина грозит административная или уголовная ответственность. Согласно статьи 236 УК РФ, меры предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком до 1 года. Если повлекло смерть – до 5 лет.   

Юрий Мельников, первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан