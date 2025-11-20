Жителей Башкирии предупредили о первых морозах

В регионе в ближайшие сутки ожидается резкое похолодание.
Сегодня, 20 ноября, в южной части республики прогнозируются дожди с переходом в мокрый снег. Также возможен гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица на дорогах. Ветер северный, с переходом на южный, умеренный. Температура воздуха днем составит от -1 до +4°С.
В пятницу, 21 ноября, без существенных осадков, по югу — небольшой дождь, ночью со снегом. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ночью переменных направлений, днем — юго-восточный, умеренный. Температура ночью опустится до -1, -6°С, при прояснениях похолодает до -7, -12°С. Днем ожидается -1, +4°С.