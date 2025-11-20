Жителей Башкирии предупредили о первых морозах

Сегодня, 20 ноября, в южной части республики прогнозируются дожди с переходом в мокрый снег. Также возможен гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица на дорогах. Ветер северный, с переходом на южный, умеренный. Температура воздуха днем составит от -1 до +4°С.